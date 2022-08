Gazzetta – Navas al Napoli: servono nervi saldi

Il Napoli non si ferma sul calciomercato e continua a lavorare per portare anche Keylor Navas in azzurro. Ndombele e Raspadori oramai sono una certezza ma non si ci fermerà, perché Cristiano Giuntoli vuole prendere anche un portiere. Al momento in porta c’è ancora Alex Meret che sicuramente giocherà pure con il Monza da titolare, visto che l’arrivo di un estremo difensore non è imminente, ma nemmeno impossibile.

Navas al Napoli: le ultime notizie

Ecco le ultime notizie sul calciomercato del Napoli di Gazzetta dello Sport: “Fra i dirigenti operativi Campos e Giuntoli c’è una intesa maturata negli anni (il portoghese era al Lilla quando due anni fa il Napoli prese Osimhen) e si sa che in un mercato così complesso bisogna avere nervi saldi e anche aspettare gli ultimi giorni per chiudere gli obiettivi. Perché al Psg serve qualche operazione in uscita per prendere Fabian Ruiz. E al Napoli occorre tempo per convincere Keylor Navas a mitigare le pretese economiche, anche con una consistente buona uscita qatariota“. Intanto il Napoli comincia a godersi i due nuovi acquisti Ndombele e Raspadori, mentre oggi arriverà anche l’ufficialità di Simeone in azzurro. Tre novità per Luciano Spalletti che ora avrà l’onere e l’onore di trovare le soluzione tattiche giuste.