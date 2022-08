Zazzaroni: “Complimenti a Giuntoli, direttore sportivo delle mezze verità”

Il calciomercato del Napoli ha assunto uno spessore del tutto diverso dopo la chiusura delle trattative per Ndombele e Raspadori. In realtà Corriere dello Sport scrive che per il talento del Sassuolo c’è ancora qualcosa da fare, in effetti è vero, bisogna mettere tutto nero su bianco ma oramai l’accordo è blindato e non ci sono pericoli.

Ivan Zazzaroni fa i suoi personali complimenti a Cristiano Giuntoli e su Corriere dello Sport scrive: “Questo è il giorno dei complimenti da rivolgere a Cristiano Giuntoli, il pinocchio di Castel Volturno, diesse delle mezze verità e dei trequarti di bugia (pare che rientri nel ruolo) avendo preso Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Olivera, Ndombele, Simeone e lavorando ancora su Raspadori e Keylor Navas, il portiere del definitivo salto di qualità, merita l’oscar del mercato: con gli ultimi due ingressi il gruppo sarebbe in effetti più completo di quello che a fine maggio si piazzò terzo e non soltanto per la doppia copertura di tutti i ruoli ma per la freschezza, la qualità e le motivazioni dei nuovi interpreti. Pur dissipando un cospicuo capitale emotivo il Napoli si è distinto per senso dell’anticipo (Kvara e Olivera) e ricerca della qualità a prezzo contenuto (gli altri arrivi)“.