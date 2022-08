Gazzetta – Napoli, col doppio colpo punta allo scudetto. Visite mediche fissate

Il Napoli ha messo a segno il doppio colpo di calciomercato: Ndombele e Raspadori. Secondo Gazzetta ora si gioca lo scudetto. Fino ad ora nelle griglie per campionato il Napoli veniva inserito in seconda fascia, c’è chi lo metteva addirittura in terza con la Lazio e l’Atalanta. Ora il gap sembra colmato almeno in parte, anche se resta la forza di squadre come Milan, Inter e Juventus che hanno investito molto sul mercato ed avevano già una base solida su cui poggiarsi, mentre il Napoli ha rivoluzionato la sua rosa mandando via giocatori importanti come Ospina, Mertens, Koulibaly e Insigne.

Scudetto Napoli: ora si può

Il Napoli nella giornata di ieri ha chiuso due colpi da teatro. Ndombele (oggi visite mediche) arriva in prestito oneroso ad 1 milione di euro, di cui 500 Mila legato ai bonus. Il Napoli avrà un diritto di riscatto a 30 milioni di euro a fine stagione. Un capolavoro tecnico e finanziario quello del Napoli di Giuntoli e De Laurentiis, basti pensare che il Tottenham pagò il giocatore 65 milioni di euro solo nel 2019.

C’è poi Raspadori, trattativa che si è trasformata in una saga con una quantità di puntate come le serie TV di un tempo. Il Napoli alla fine è riuscito a chiudere l’affare con 25 milioni di parte fissa, 5 di prestito oneroso, 3 milioni legati a piazzamento Champions League e altri 2 a presenze e gol, mentre inizialmente alcuni bonus erano legati anche alla qualificazione Europa League. Raspadori arriva al Napoli con obbligo di riscatto e pagamento triennale. Ora il Napoli per Gazzetta è da scudetto, anche se ha nelle corde pure un altro colpo quello di Keylor Navas dal PSG. La distanza con le altre si è sicuramente ridotta ma di certo non annullata, visto che questi calciatori ora dovranno integrarsi nella rosa azzurra, ma De Laurentiis ha dimostrato di volersela giocare.