Raspadori fissate le visite mediche, con Ndombele doppio colpo pazzesco

Giacomo Raspadori può essere già considerato un giocatore del Napoli. Anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che aveva sempre parlato in maniera negativa dell’operazione, questa sera alla Rai si è sbilanciato dicendo: “Ci sono gli ultimi dettagli da perfezionare“. L’affare è praticamente chiuso e blindato come conferma la stessa Rai, con Ciro Venerato che dà anche dà anche la data delle visite mediche di Raspadori: “Si terranno a Villa Stuart nella giornata di venerdì“. Domani invece sempre nella clinica romana si terranno le visite mediche di Tanguy Ndombele, altro super colpo del Napoli che chiude una giornata di calciomercato fantastica.

Calciomercato Napoli: Ndombele e Raspadori da Spalletti

Il Napoli con questi due colpi consegna una squadra molto rinforzata a Luciano Spalletti, tecnico che ha chiesto pubblicamente degli innesti. Ndombele e Raspadori al Napoli danno a Spalletti la possibilità di utilizzare sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1, ma ora il tecnico toscano ha una rosa molto profonda da cui attingere anche per la Champions League, anche perché non va dimenticato il club azzurro ha preso anche Simeone, che però non è stato ancora annunciato pubblicamente, solo per questioni puramente burocratiche. L’argentino è stato fotografato già in città in un famoso hair stylist partenopeo.

La doppia operazione di calciomercato del Napoli si chiude con queste cifre: Raspadori è costato 35 milioni di euro complessivi, di cui 25 milioni di parte fissa, 5 milioni di bonus e 5 milioni prestito oneroso. Con Ndombele il Napoli ha fatto un capolavoro anche economico, lo prende in prestito a 1 milione di euro, con ingaggio pagato anche dal Tottenham e diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

Raspadori al Napoli le novità di Sky

Durante lo speciale calciomercato di Sky, Gianluca Di marzio ha fatto sapere che per “Ndombele sono state fissate le visite mediche per giovedì 18 agosto a Villa Stuart. Per Raspadori c’è un accordo verbale che domani sarà definito e messo nero su bianco, con visite mediche fissate molto probabilmente nella giornata di venerdì“. Di Marzio dà anche le cifre di Raspadori al Napoli: “Per chiudere l’affare è stato importante il lavoro diplomatico degli agenti. Si chiude con un prestito di 5 milioni di euro, obbligo di riscatto a 25 milioni di euro e 3 milioni per la qualificazione del Napoli in Champion League a altri 2 milioni legati a rigori e assist“.