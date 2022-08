Fabian fuori rosa: ultimatum del Napoli, si allena da solo

Fabian Ruiz si sta allenando da solo a Castel Volturno, il giocatore è stato messo fuori rosa dal Napoli. Luciano Spalletti dopo la bordata al termine di Verona-Napoli a Fabian, ha mantenuto la linea societaria, stufa dei comportamenti del giocatore e dei suoi agenti. Il piano era chiaro: andare in scadenza di contratto e tornare in Spagna per chiedere un lauto ingaggio e andare via a parametro zero. Ma De Laurentiis non ha voluto mollare e così ieri ha chiuso un super doppio colpo di mercato che fa scacco anche a Fabian Ruiz.

Con Ndombele la mediana di Spalletti non ha più necessità di aver per forza Fabian Ruiz ed a questo punto lasciarlo allenare da solo è molto più semplice rispetto al recente passato.

Fabian al Psg: il Napoli attende

Repubblica fa sapere che Spalletti non conta più su Fabian Ruiz che oramai si allena in disparte da tre giorni. La società non ha gradito nemmeno la serata in discoteca di Fabian e quindi si è arrivati al muro contro muro. In questa storia hanno tutti da perderci, il Napoli dal punto di vista economico, ma anche il giocatore. Fabian rischia di restare fermo per una intera stagione e di fatto non avere alcuna chance per essere convocato ai Mondiali in Qatar, sicuramente una macchia per la sua carriera. Inoltre dopo un anno senza giocare trovare un top club che lo ingaggi sarà sempre più complicato. Ecco perché il Napoli spinge per la soluzione Psg, che metterebbe d’accordo tutti.