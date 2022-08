De Laurentiis: “Benvenuto Cholito”, Raspadori firma col Napoli

Giovanni Simeone ufficiale al Napoli, arriva il tweet di De Laurentiis, anche Giacomo Raspadori è azzurro. Arrivano ottime notizie per i tifosi azzurri e per Luciano Spalletti. Finalmente è stato annunciato Simeone come nuovo giocatore del Napoli, arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis che ha scritto: “Benvenuto Cholito“. Il giocatore per problemi burocratici da qualche giorno si stava allenando da solo a Castel Volturno, ma oggi potrà aggregarsi al gruppo di Spalletti.

Sky: Raspadori nuovo giocatore del Napoli

Dopo l’annuncio di Simeone ufficiale al Napoli, è arrivato anche la conferma della chiusura della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky fa sapere che le due società hanno firmato i documenti e che il giocatore italiano svolgerà le visite mediche già oggi, quindi non domani come era stato prospettato nella serata di ieri. A questo punto Raspadori sarà già a disposizione per Napoli-Monza, partita da tutto esaurito allo stadio Diego Armando Maradona. Ma i colpi di mercato in casa Napoli non sono terminati, dato che in giornata svolge le visite mediche anche Tanguy Ndombele, altro giocatore in arrivo nella truppa di Luciano Spalletti che tatticamente ora ha diverse frecce al suo arco.