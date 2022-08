Le Migliori Slot Fantascientifiche Che Puoi Trovare nei Casinò Online

Il genere fantascientifico non si limita solo a film, TV, libri e videogiochi. Esistono innumerevoli slot fantascientifiche che puoi provare. Il luogo migliore per farlo è senza dubbio Wazamba, un casinò online con una spettacolare libreria di giochi: https://wazamba.com/it/.

Puoi trovare giochi con numerosi sottogeneri, tra cui speculazioni scientifiche e tecniche, viaggi nello spazio, sviluppi in un futuro lontano, civiltà aliene e molto altro.

A proposito, i fan sfegatati della fantascienza sono tutt’altro che entusiasti quando vengono accomunati ai fan del genere fantasy.

La fantascienza si basa sul fatto che in qualche modo ci deve essere un riferimento a una considerazione scientifica (naturale). Per quanto assurdo possa sembrare.

Naturalmente, noi non vediamo le cose in modo così ristretto, perché per noi si tratta solo di divertirci. Ci può essere anche un po’ di fantasia in gioco. Di seguito ti presentiamo le migliori slot machine di fantascienza.

Back to Venus

Esiste o no la vita extraterrestre? Betsoft ha risposto a questa domanda con un “Sì!” qualche tempo fa. Giocando a questa divertente slot del casinò online, non incontrerai “normali” extraterrestri (esistono?), ma una pianta aliena carnivora che ha un certo appetito!

Oltre alla splendida grafica, potrai contare su un tasso di vincita superiore alla media, pari a oltre il 97%.

Anche il primo premio è di tutto rispetto. Con un po’ di fortuna, puoi vincere fino a 4.338 volte la tua puntata! Il gioco si svolge su cinque rulli, tre file e 20 linee di pagamento.

BetSoft ha anche riempito la sua slot aliena di funzioni bonus. Per citarne alcune: Prickly Sticky, respins, Sticky Asteroid wilds e Rocketship free spins.

Ultimate Universe

Allaccia le cinture, il tuo viaggio nello spazio sta per iniziare. La breve introduzione di Ultimate Universe ti fa venire voglia di iniziare subito a giocare.

Questa macchina da gioco ha un gameplay semplice e una struttura classica 5×3. Durante il tuo viaggio nello spazio incontrerai anche wild, scatter e giri gratis.

A proposito di giri gratis: con un po’ di fortuna e cinque simboli scatter, puoi ottenere fino a 50 giri gratis in una volta sola. Inoltre, ogni vincita che coinvolge un simbolo wild è condita da un moltiplicatore doppio!

Starburst

Dato che lo spazio è così bello, ci fermeremo qui per un po’. Tuttavia, il nostro prossimo titolo fantascientifico non è una slot qualsiasi, ma una leggenda assoluta tra le slot.

Ovviamente stiamo parlando del classico di NetEnt, Starburst. Questa iconica slot dei casinò online ha già festeggiato il suo decimo compleanno, ma non ha perso nulla del suo fascino.

L’elegante design di Starburst e gli effetti sonori scarsi ma concisi sono gli elementi che rendono questo gioco così intrigante ancora oggi.

Starburst ha praticamente solo una funzione bonus con il suo simbolo jolly in espansione. Ma è molto interessante perché ogni volta che un simbolo wild appare sui rulli 2, 3 o 4, riceverai automaticamente un respin.

Con un po’ di fortuna, puoi ottenere altri due simboli wild, ognuno dei quali copre completamente un rullo. Le dieci linee di pagamento corrono da sinistra a destra sui cinque rulli da destra a sinistra.

Vale la pena notare che questa macchina da gioco è perfetta per i principianti grazie alla sua percentuale di vincita superiore alla media del 96,10%.

Terminator 2

Terminator 2, noto anche semplicemente come T2, ha rivoluzionato il genere fantascientifico. Prodotto nel 1991, questo capolavoro è stato il primo film a costare oltre 100 milioni di dollari.

E sicuramente ti divertirai un sacco con la slot basata su questo film capolavoro. Il gigante del settore è sempre riuscito a creare giochi di alta qualità.

Naturalmente Arnie – o T-800 – fa parte della festa, ma anche Sarah e John Connor fanno gli onori di casa. Microgaming ha ideato ogni sorta di idea per entusiasmare i giocatori.

Oltre ai simboli wild e scatter, c’è un’entusiasmante modalità di vista T-800 che ti offre ulteriori extra.

Inoltre, puoi giocare con un totale di 243 linee di pagamento e la vincita massima è di ben 88.000 dollari!