PRONOSTICI NAPOLI – MONZA, ESORDIO AZZURRO CONTRO UNA NEOPROMOSSA

I pronostici per Napoli-M0nza. Azzurri al debutto in casa affrontano la compagine del duo Berlusconi e Galiani.



Godiamoci questo secondo turno di Serie A e scopriamo insieme quali sono i pronostici per Napoli – Monza.

Prima di tutto, siamo certi sarà una bella partita: di solito, quando a sfidarsi sono una neopromossa a inizio stagione e il Napoli, si immagina una “vittoria facile” per la squadra partenopea, ma crediamo questo non sarà il caso…

Il Monza è una squadra che punta in alto, guidata da 2 vecchi lupi di mare come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, coppia che ha scritto pagine importanti della storia non solo del Milan, ma di tutto il calcio italiano, dunque non andrà sottovalutata la loro voglia di stupire al Diego Armando Maradona.

Come se non bastasse, gli Azzurri devono ancora smaltire “la botta”, data dalle partenze importanti di Mertens, Insigne, Koulibaly, e devono ancora integrare i nuovi arrivati, come ad esempio il talentuoso Kvaratskhelia: ci vorrà calma e un periodo d’ambientamento.

Nonostante questa doverosa premessa però, dovrebbe essere fuori discussione la vittoria dei campani, anche se non è del tutto scontata.

Andiamo ora a scoprire come stanno le due squadre, come giocano e come arrivano a questa importante partita che caratterizzerà la seconda giornata del campionato.

IL NAPOLI CON LA FIDUCIA DI CHI È FORTE, IL MONZA CON TANTI NUOVI ACQUISTI

Quella azzurra è una squadra che conosciamo bene: Spalletti ha affidato le chiavi della sua squadra a Victor Osimhen in attacco, e Anguissa e Ruiz nella metà campo.

Considerando le partenze dei cosiddetti senatori, saranno proprio loro a dover infondere coraggio, fiducia e carattere alla squadra, dunque ci si aspetta da questi talenti un lavoro che vada oltre il semplice apporto tecnico-tattico.

Andando invece ad analizzare l’avversario, scopriamo che il Monza è una squadra davvero temibile: avendo acquistato giocatori del calibro di Stefano Sensi, Andrea Ranocchia, Alessio Cragno, Marlon, Gianluca Caprari e Warren Bondo, vien da chiedersi se i brianzoli puntino semplicemente ad una salvezza tranquilla o se a provare ad emulare il Sassuolo e arrivare nella parte sinistra della classifica…

La squadra biancorossa si schiera solitamente con un 3-5-2, modulo che, per quanto possa essere considerato dai più come difensivo, se interpretato con giocatori più offensivi può diventare devastante nella metà campo avversaria.

Andiamo adesso ad analizzare le quote, trarre le nostre conclusioni e fornire i pronostici di Napoli – Monza.

PRONOSTICI NAPOLI – MONZA, AZZURRI CHIARAMENTE AVANTI SULLA CARTA

Napoli Pareggio Monza 1.37 5.25 7.50

Andiamo con ordine partendo dalle quote per l’incontro: *la vittoria dei padroni di casa viene dato a 1,37: si tratta senza dubbio del risultato più probabile tra i 3 possibili.

La X, a sua volta, è data a 5,25, mentre un incredibile vittoria del Monza beneficia di una quota pari a 7,50.

Da una parte la voglia di sorprendere dei lombardi, dall’altra tutta la grinta e cattiveria sportiva di un Napoli che sente di aver mancato un obiettivo importante l’anno scorso e che vuol far di tutto per provare quantomeno a ripetersi: insomma, ci sono tutti i presupposti per una grande partita di calcio.