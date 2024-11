Crespo: “L’Inter può vincere scudetto e Champions” Poi la frecciata al Napoli

L’ex attaccante nerazzurro esalta Lautaro e la squadra di Inzaghi, poi il commento polemico sugli azzurri

L’ex attaccante Hernan Crespo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi sul potenziale dell’Inter di Simone Inzaghi, lanciando anche una frecciata al Napoli capolista.

“Io dico che è candidata a vincere lo scudetto e a lottare per arrivare in finale di Champions League”, dichiara convinto l’argentino. “Lautaro garantisce i gol, Thuram è la sua spalla ideale, il gioco che propone il mio amico Simone Inzaghi è perfetto. L’Inter, in Italia, è di gran lunga la squadra più completa e più esperta”.

Sul primato degli azzurri, Crespo non si scompone: “È ancora presto, i conti si fanno in primavera quando ci sarà la grande volata. Adesso il Napoli è avvantaggiato perché non ha gli impegni internazionali, ma penso che l’Inter saprà trovare l’equilibrio”.

L’ex attaccante si sofferma poi sul connazionale Lautaro Martinez: “In area è micidiale come Aguero. In acrobazia mi rivedo in lui. Di testa è forte come Batistuta, anche se non ha la stessa potenza”.

E sul confronto con Lukaku non ha dubbi: “È molto più difficile fermare Lautaro, perché ha più qualità. Lukaku si basa solo sulla potenza, Lautaro è decisamente più completo”.