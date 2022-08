Calciomercato Napoli – De Maggio enigmatico: “Non finisce qui…”

Il Napoli sta per chiudere una grandissima campagna acquisti con Ndombele e Raspadori, ma anche con Kvratskhelia, Ostigard, Kim e Olivera. Ndombele sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, poi sarà il turno di Raspadori.

Ma il calciomercato del Napoli può riservare altre sorprese. Lo fa intuire anche Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli che sui social scrive: “E non finisce qui”. Il riferimento è senza dubbio al calciomercato ma non specifica quale sia l’altra sorpresa in arrivo. In tanti pensano che possa trattarsi di Keylor Navas. Il portiere del PSG è il preferito di Luciano Spalletti e negli ambienti di calciomercato si sussurra che il portiere costaricano siano pronto ad arrivare al Napoli settimana prossima. Sarebbe un altro grandissimo colpo di mercato del club azzurro, in grado di dare ancora più spessore alla rosa dei partenopei. Da capire quale sarà il destino di Alex Meret che in Napoli-Monza sarà ancora titolare.