Marchetti: “Il Napoli ha preso il suo Kantè, che affare. Anche l’Inter lo cercava…

CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Il giornalista di Sky Luca Marchetti applaude il Napoli per l’acquisto di Tanguy Ndombele. Nell’intervento odierno ai microfoni di Radio Marte, egli dichiara: “Tanguy Ndombele è un centrocampista alla N’Golo Kanté: non a caso, il Tottenham l’ha pagato 68 milioni. Il francese è un giocatore che, da solo, riesce a tenere in piedi la mediana. Anche l’Inter era innamorata di lui, ma costava troppo, quando dal Lione si trasferì in Inghilterra. Per il Napoli – ha proseguito Marchetti – è un grande affare: se ritrova la quantità che ha sempre avuto fino all’anno scorso, può essere un acquisto molto importante”.

“Antonio Conte è sempre deciso nelle sue scelte e lo ha dato via, ma il ragazzo è integro e può fare la differenza. Può giocare sia in un centrocampo a due sia a tre, permettendo a Luciano Spalletti di osare un po’ di più con due dighe in mezzo al campo. Sarebbe una mediana di grande spessore, quella con Ndombele e Anguissa“. “Il Napoli è una squadra molto equilibrata e con tante soluzioni: ora più che mai. Il Napoli potrà divertirsi parecchio, con questa squadra” termina il giornalista.