RAI: “La rivoluzione fa sognare. Arriva il giocatore più pagato della storia del Tottenham”

CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Ed all’improvviso si parlò solo di Napoli. “La rivoluzione azzurra fa sognare”: così titola il servizio del notiziario sportivo del TGR della Rai, edizione Campania, per descrivere il vero e proprio ciclone scatenato dal Napoli. Nel servizio, poi, vengono messi in evidenza gli ultimi colpi del club di Aurelio De Laurentiis: “Simeone firma e primo allenamento con Spalletti. Visite mediche per Raspadori e Ndombele: rinforzi di qualità per rinnovate ambizioni. Il tweet di De Laurentiis dà il benvenuto al “Cholito”. Simeone è ufficialmente del Napoli. Per completare l’attacco arriva anche Raspadori, è già tutto definito”.

Guido Pocobelli Ragosta, nel servizio, sottolinea la bontà del calciomercato adattato dal Napoli che, dopo un’iniziale stand-by, sta mettendo sotto contratto diversi calciatori: “Visite mediche e tweet consegneranno a mister Spalletti un attacco in grado di garantire molte soluzioni. Azzurri protagonisti sul mercato”. “Visite mediche e firma, è il giorno di Ndombele: il giocatore più pagato della storia del Tottenham, 70 milioni versati appena 3 anni fa dal club inglese al Lione, arriva in prestito in azzurro per poco meno di un milione. A fine stagione, il Napoli potrà riscattarlo con 30 milioni di euro: indiscutibili le qualità del giocatore, i dubbi sono legati esclusivamente alle condizioni atletiche”.