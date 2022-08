Demme, l’agente: “Richieste dall’Italia e dall’estero. Ama Napoli ma vuole giocare di più”

Inoltre, Busiello, ha aggiunto: “Se dovesse resistere la stessa situazione dello scorso anno non sarebbe una cosa positiva e felice per il ragazzo. Il giocatore non ha mai chiesto di andare via, sta benissimo al Napoli, ma ha voglia di essere al centro del progetto. A Napoli stanno arrivando giocatori importanti, per Diego ci sono arrivati interessamenti dall’estero e anche dall’Italia. E’ molto apprezzato perché può giocare in diversi ruoli. Gattuso? E’ già stato allenato da lui, ma non ci ho parlato”.