Napoli-Monza, con i botti di mercato: sorpresa per i tifosi

Napoli-Monza sarà anche il momento per presentare ai tifosi i tre nuovi acquisti: Ndombele, Raspadori e Simeone. Allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito con oltre 50 mila spettatori ad assiepare il catino di Fuorigrotta. Un pubblico caldissimo e entusiasmato per il calciomercato del Napoli che non finisce qui, perché se in uscita la Premier chiama Lozano ed Elmas, in entrata c’è Keylor Navas del Psg.

Ma Napoli- Monza può riservare una bellissima sorpresa per i tifosi azzurri, ecco quanto scrive Repubblica: “Tutto lasciava presagire un campionato di transizione e un po’ in sordina, dopo la partenza contemporanea dei vecchi leader dello spogliatoio: in primis Insigne, Koulibaly, Mertens e Ospina. Invece Aurelio De Laurentiis aveva in serbo una contromossa a sorpresa e ha aspettato con pazienza il 18 agosto per calare il suo tris, cavalcando l’onda della goleada degli azzurri a Verona, facendo felice Luciano Spalletti e riaccendendo pure l’entusiasmo della piazza: da ieri di nuovo carica per la stagione alle porte“.

Poi aggiunge: “Simeone, Raspadori e Ndombele (che si aggiungono agli altri 5 colpi di mercato, finora) saranno presentati domenica ai tifosi al Maradona, prima della gara contro il Monza. Ma non finisce qui. Per completare l’opera c’è da chiudere la trattativa per Navas, dopo i fuochi d’artificio delle ultime 24 ore. Altro che anno zero: il nuovo ciclo è diventato di colpo ambizioso e affascinante”.