Lozano ed Elmas in Premier League: affare possibile

Il calciomercato del Napoli in uscita si accende, Lozano ed Elmas piacciono a Manchester United ed Everton. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky e trova conferma anche sulla stampa inglese. Il Manchester United in queste ore ha chiuso già un enorme affare con il Manchester United comprando Casemiro a 70 milioni di euro, oggi il giocatore svolge le visite mediche.

Ma la squadra di ten Hag con zero punti in classifica dopo due giornate di campionato è impalpabile ed ha bisogno di rinforzi. Per questo motivo la società inglese ha deciso di mettere mano al portafogli ed investire sul mercato.

Calciomercato: Everton e Manchester United su Elmas e Lozano

Il Napoli al momento non sembra intenzionato a cedere i due calciatori, anche se il club azzurro ha già blindato Ola Solbakken, giocatore del Bodo Glimt che arriverà a gennaio in maglia azzurra. Quindi in via teorica il Napoli si potrebbe permettere di cedere Lozano e magari puntare a tenere in rosa Zerbin su quella fascia, oltre alla presenza di Ounas che è ancora in rosa. Tutto dipenderà dall’offerta del Manchester United per Lozano. Discorso diverso per Elmas che si candida ad essere il sostituto di Kvaratskhelia, anche se in rosa c’è sempre Zerbin che può giocare anche su quella fascia. Qualche operazione in uscita del Napoli non è da escludere dopo una campagna acquisti sontuosa con 118 milioni di euro spesi. Campagna acquisti che non termina con Ndombele e Raspadori, ma nella prossima settimana è quasi certo l’arrivo di Navas dal Psg, il club sta trovando l’intesa giusta con il club francese, coinvolgendo pure Fabian Ruiz nell’affare.