Psg e Napoli asse di mercato: Fabian e Navas, aiuto reciproco

Il Napoli ed il Psg hanno imbastito l’affare Keylor Navas, ma la trattativa tocca pure la cessione di Fabian Ruiz. C’è grandissima fiducia, per non dire quasi certezza, che Navas vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. C’è tutta la volontà di chiudere da entrambe le parti e si sta studiando la formula più giusta per portare il portiere costaricano in azzurro. Il giocatore vuole essere protagonista ed al Psg è stata presa la decisione di puntare su Donnarumma, il Napoli invece gli offre anche la Champions League.

Navas e Fabian: l’affare tra Psg e Napoli

Il punto sulla trattativa viene fatto da Gazzetta dello Sport che scrive: “Giuntoli continua il certosino lavoro per cercare di dare a Spalletti anche un altro portiere di suo gradimento. Sul fronte Psg le intenzioni paiono convergere: i francesi darebbero una mano sulla questione ingaggio di Keylor Navas, in cambio il Napoli si accontenterebbe di 20 milioni per il cartellino di Fabian Ruiz“.

Un reciproco aiuto quello tra Napoli e Psg per l’affare Navas e Fabian che poggia solidissime basi, ma Giuntoli da direttore sportivo esperto tiene aperta anche un’altra porta. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa: “Ma siccome non c’è niente di scontato e definito, ecco che il club azzurro non ha abbandonato la pista che porta a Kepa e nel frattempo lascia aperto i discorsi per il rinnovo di contratto ad Alex Meret. Ma al momento quest’ultima non è la soluzione più semplice. Il portiere si è irrigidito sui discorsi futuri”, riferisce il noto quotidiano sportivo. Vedremo se il Napoli riuscirà a prendere anche Navas, le sensazioni sono più che positive, bisognerà solo attendere un altro po’“.