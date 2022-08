Prime pagine: Gazzetta: “Napoli, finalmente Raspadori”

“Finalmente Raspadori! Spalletti può lanciarlo con Osimhen e Kvara“, apre così l’edizione della Gazzetta dello SPort sottolineando la grande giornata di mercato del Napoli. Spazio anche alla vittoria della Fiorentina in Conference e in taglio centrale spazio alle trattative di Inter e Milan e Juventus.

Ore frenetiche, la rivoluzione sta per essere ultimata. L’asse è sempre il solito: Roma, Castel Volturno, Napoli. I volti invece sono nuovi, sono quelli die Giacomo Raspadori , che oggi hanno concluso l’iter che precede gli annunci ufficiali, attesi nelle prossime ore. In mattinata l’attaccante del Sassuolo ha firmato il contratto ed è subito partito, per sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Lo stesso percorso l’aveva già effettuato il centrocampista del Tottenham, la cui trattativa si è sbloccata qualche ora prima, che alle 13.50 ha cominciato gli esami di rito alla clinica romana. Non appena Raspadori si è messo in viaggio, il Napoli ha annunciato Giovanni Simeone