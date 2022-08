Libero – Calciomercato il capolavoro di Aurelio De Laurentiis: i dati

Il Napoli sul calciomercato investe ma abbassa il tetto ingaggi e l’età media della squadra di Luciano Spalletti. L’analisi viene fatta dal quotidiano Libero che esalta l’operato del patron Aurelio De Laurentiis: “A meritare i complimenti è lui. Il Napoli, infatti, è l’unica società destinata a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata a inizio mercato: ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media della squadra, mantenendo il saldo tra cessioni e acquisti il più possibile vicino allo zero, completando una rosa che presentava alcune falle e garantendo competitività a livello Champions, competizione riconquistata dopo due anni di astinenza. Era una missione quasi utopica e invece il Napoli l’ha completata“.

Poi aggiunge: “È un capolavoro gestionale perché da ogni operazione dipendeva quella successiva. In più, un presidente inviso come De Laurentiis avrebbe potuto agire perseguendo il consenso, non l’interesse del club in questo particolare momento storico. Invece è stato risoluto, anche grazie al lavoro del ds Giuntoli“. Ecco i dati del calciomercato del Napoli, aggiornati dopo gli acquisti di Ndombele e Raspadori: “Il monte ingaggi passa da 94 milioni a 79 per un taglio del 16%, in linea con l’obiettivo fissato al 15%. A fronte di 55 milioni ne sono usciti 68,5, con un saldo negativo di soli 13,5 milioni, in attesa dell’uscita di Fabian Ruiz (20 milioni richiesti al Psg, altrimenti sarà fuori rosa)“.

A questi dati bisognerà aggiungere Keylor Navas del Psg, che con ogni probabilità la prossima settimana diventerà il nuovo portiere del Napoli.