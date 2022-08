Tuttosport – “Stiamo prendendo Navas” la reazione di Spalletti

Calciomercato Napoli: Giuntoli e De Laurentiis vogliono prendere anche Navas dal Psg dopo Ndombele e Raspadori. Entro la prossima settimana si può chiudere la trattativa con il Psg. C’è grande, grandissimo ottimismo per questa operazione. Navas al Napoli è più che possibile, da più fonti si apprendere che c’è intesa quasi su tutto. Bisogna capire se il portiere costaricano arriverà in prestito, oppure risolverà il suo contratto con il Psg e si trasferirà al Napoli. Navas ha un contratto fino al 2024 con il Psg e quindi il prestito biennale sarebbe impossibile senza rinnovo, ma considerando che il portiere ha 35 anni non è detto che il club francese voglia rinnovare.

Calciomercato: Navas al Napoli, la formula

Quindi la strada del rinnovo va in secondo piano in questo momento, mentre quella più probabile è una risoluzione del contratto con il Napoli che offre 3-4 milioni di euro a stagione al portiere, con un contratto di almeno 2 anni per sfruttare il decreto crescita e quindi pagare meno tasse. Tuttosport sulla vicenda scrive: “L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile e legittimo dopo la tripletta di queste ore: oltre a Raspadori, sono infatti arrivati anche Simeone e Ndombele. Il prossimo obiettivo, ormai sempre più vicino, è Keylor Navas per la porta“. Viene descritta anche la reazione di Spalletti alla notizia che la trattiva per Navas è in chiusura: il tecnico toscano è estremamente soddisfatto del calciomercato del Napoli e l’arrivo del portiere costaricano rappresenta un ulteriore motivo di soddisfazione dopo l’addio ad Ospina.