Sconcerti: “Mancini gran colpo Juve, Rabiot il migliore…”

La Juventus voleva cedere Rabiot al Manchester United, ma secondo Sconcerti è il migliore nel centrocampo di Allegri. I bianconeri avrebbero fatto di tutto per portare Rabiot in Inghilterra, poi le pretese economiche del giocatore, ma anche dalle madre-agente, hanno bloccato tutto. Il giocatore chiedeva 7-8 milioni di euro di ingaggio, più 10 milioni di euro di commissioni alla madre. Il club inglese così ha dirottato il suo interessamento verso altri giocatori, tanto che il Manchester United ha preso Casemiro per 70 milioni di euro dal Real Madrid. Ma i Red Devils stanno pensando anche a Lozano del Napoli.

Eppure la permanenza di Rabiot viene esaltata da Mario Sconcerti che analizza il mercato della Juve a calciomercato.com: “Mi sembra che la Juve in poche ore abbia fatto due acquisti importanti. Il primo è Mancini del Vicenza. Non esistono segreti nel calcio e io non conosco le pretese del padre di Mancini, ma so quello che tutti dicono da tempo del ragazzo: lo voleva chiunque e non c’è squadra che non ne abbia chiesto il prezzo. A 18 anni nella scorsa stagione ha giocato 15 partite meravigliando per forza fisica e personalità“.

Poi aggiunge: “Credevo lo avesse preso il Milan, molto attento a questo tipo di giovani. Sono sicuro sia un acquisto importante per la Juve e nemmeno con troppa attesa. Non è stato preso per giocare nell’Under 23, che significa giocare in C, categoria già saltata da Mancini. Nel giro di due stagioni o sarà buono per la Juve o sarà un giocatore come altri, ma sarà buono“. Mentre su Rabiot dice: “Il secondo acquisto è Rabiot, oh si!. Non ne vedo di più bravi nel centrocampo della Juve e soprattutto non ne vedo con le sue caratteristiche. Alla fine lo hanno fatto giocare tutti. Da Allegri, a Pirlo a Sarri. Questo non è il momento di sbavare sui nomi nuovi, è il momento di fare squadra con i grandi giocatori che ci sono“.