Kvaradona: il Napoli fa l’affare dell’anno, costato solo 10 milioni di euro!

Kvicha Kvaratskhelia ed il Napoli vengono esaltati da Gazzetta dello Sport: “Un affare di mercato incredibile“. Il georgiano ieri ha segnato due gol, uno con un bellissimo tiro a giro, l’altro con una finta di destro e tiro ad incrociare di sinistro. Due reti favolose che in due giornate lo portano già a 3 reti in campionato. Sono già tutti pazzi di Kvaratskhelia eppure c’era uno scetticismo molto alto sul georgiano, a cominciare dagli stessi media nazionali che avevano seri dubbi sul suo approccio al campionato italiano.

Kvaratskhelia al Napoli, affare di mercato low cost

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’attaccante ex Dinamo Batumi: “E ora, come si scrive tiro a giro in georgiano? I tifosi del Napoli si sono scatenati ieri con la loro ironia, perché il primo gol di Kvaratskhelia contro il Monza ha ricordato a molti la classica giocata di Lorenzo Insigne: rientro da sinistra verso il centro e parabola arcuata sul secondo palo. Kvaratskhelia però non si è limitato ad “imitare” Lorenzinho, ma ha fatto tanto di più. L’ex della Dinamo Batumi ha avuto un impatto impressionante sul campionato italiano: tre gol in due partite e tante giocate di qualità. Ha segnato di testa, di destro ed anche con il mancino, dimostrando di essere molto poco prevedibile nel dribbling, caratteristica questa che già aveva evidenziato in ritiro.

Averlo preso a dieci milioni rappresenta probabilmente il vero affare di tutto questo calciomercato, perché nel rapporto qualità-prezzo si è già capito che il Napoli ha compiuto un piccolo capolavoro. Merito dello scouting azzurro e di Cristiano Giuntoli, che non ha propriamente anticipato la concorrenza, perché Kvara era finito anche nel mirino della Juve, ma ha affondato per primo il colpo, complice proprio l’addio di Insigne avvenuto in pieno inverno. Inoltre, il Napoli ha prospettato al georgiano un progetto nel quale lui sarebbe stato centrale sin dal primo momento, dandogli nel contempo la possibilità di consacrarsi a livello internazionale grazie alla vetrina della Champions League.

Standing ovation Kvara di suo si è presentato in ritiro in condizioni smaglianti perché con la Dinamo Batumi era stato impegnato fino in pratica alla fine di giugno. Così, in pochissimo tempo, è diventato un riferimento per i compagni: «È stata una grande prestazione da parte di tutti – ha detto ieri Osimhen dopo il successo sul Monza -, ma sono contentissimo per Kvara che può aiutarci a vincere tante partite. Continueremo a lavorare sull’intesa tra noi». Un’intesa che può diventare letale come può diventare letale Kvaratskhelia continuando di questo passo. Il Maradona è già pazzo di lui ed al 70’, al momento della sua sostituzione con Elmas, gli ha regalato la prima standing ovation stagionale. In Georgia è praticamente un delirio per ogni sua giocata (tra le più belle l’assist di esterno proprio per Osimhen al 37’) ed anche Spalletti si è lasciato andare a lodi sperticate, facendo intuire che il ragazzo ha ulteriori margini di miglioramento“.