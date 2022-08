I tifosi della Juve attaccano Kvaratskhelia : “Un pacco, Chiesa e Di Maria sono di altro livello”

I tifosi della Juve si scagliano contro Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli ha incantato anche contro il Monza.

A Napoli è scoppiata la Kvaratskhelia-mania. Tifosi partenopei , in visibilio per le giocate del talento georgiano acquistato a inizio mercato dalla Dinamo Batumi. Il numero 77 è già diventato un idolo del pubblico del Maradona e un punto fermo per Luciano Spalletti.

A certificare l’impatto-boom del georgiano sul calcio italiano e nella storia del Napoli c’è allora anche un dato statistico, quello che vuole Kvaratskhelia, già autore dopo due giornate dello stesso numero di gol su azione realizzati da Insigne nello scorso campionato.

Il georgiano è il quarto nuovo acquisto negli ultimi dieci anni a trovare il gol nelle prime due gare di Serie A con la maglia azzurra. In precedenza c’erano riusciti solo Lorenzo Tonelli nel gennaio 2017, ma soprattutto Edinson Cavani nel 2010, contro Fiorentina e Bari, e José Callejón, nel 2013 contro Bologna e Chievo.

Sia l’uruguaiano che lo spagnolo avrebbero poi fatto tris nella gara successiva e questa sarà allora la prossima sfida di Kvaratskhelia domenica a Firenze, ma nessuno era riuscito a infilare una doppietta nelle prime due partite: per il Matador, in particolare, la prima marcatura multipla si era registrata “solo” alla quinta partita nel 4-1 in casa del Cesena.

TIFOSI DELLA JUVE CONTRO KVARATSKHELIA

Kvaratskhelia ha suscitato gia le ire dei tifosid ella Juve. La vecchia signora è stata una delle società che in passato a trattato il calciatore salvo poi tirarsi indietro. Sul web i tifosi di fede bianconera cercano dii minimizzare le prodezze del 21 enne calciatore che ha incantato tutti nelle prime due giornate della serie A.

“Per tre gol è un fenomeno? già sento di Kvara meglio di Chiesa o Di Maria”.

” Per i Napoletani sono tutti fenomeni, voglio vedere Kvaratskhelia contro la mia Juve”.

“Quando giocherà contro la Juve, Kvaratskhelia non farà nemmeno un tiro in porta”.

“A Napoli già si esaltano per questo mezzo giocatore”.

“Chiesa e Di Maria sono di altro livello rispetto a questo sconosciuto Kvaratskhelia”.

“Manco il nome si riesce a pronunciare, questi credono di avere il nuovo Leao”

“Domenica a Firenze Kvaratskhelia avrà la prima delusione è un pacco”.

Questi alcuni dei commenti dei tifosi della Juve su Kvaratskhelia che si possono leggere sul web.