Raspadori già pazzo di Napoli, la foto su social è da applausi

Giacomo Raspadori nuovo attaccante del Napoli per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona ha vissuto anche il tifo azzurro. Il Napoli vince 4-0 e Raspadori, Ndombele e Simeone hanno vissuto dalla panchina le emozioni e le atmosfere dello stadio partenopeo.

Raspadori ha voluto sottolineare la sua prima al Maradona con una foto sui social con scritto: “Emozioni fortissime“. Un ulteriore segnale di quanto Raspadori sia emozionato di vestire la maglia del Napoli. Non va dimenticato che nella lunghissima trattativa tra Napoli e Sassuolo è stata fondamentale la volontà del giocatore. Raspadori ha rifiutato la proposta della Juve, ma anche quella di altri club perché oramai aveva deciso di andare al Napoli. Ora i tifosi non vedono l’ora di poterlo vedere sul terreno di gioco. Spalletti ha detto che i nuovi possono attendere, anche perché le partite da giocare saranno veramente tante e ci sarà spazio per tutti, soprattutto con i cinque cambi a disposizione.