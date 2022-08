Serie A: il Milan si ferma a Bergamo, solo pareggio con l’Atalanta

Atalanta-Milan termina 1-1 con i gol di Malinovskyi e Bennacer, prima battuta d’arresto per i rossoneri. Il pareggio alla fine sembra il risultato più giusto nonostante nel secondo tempo il Milan abbia premuto di più sull’acceleratore, trovando anche la rete del pareggio con un bellissimo gol di Bennacer.

La squadra di Pioli nonostante l’assalto non riesce a scardinare la difesa degli uomini di Gasperini che tengono bene anche dopo l’inserimento di Origi, buttato in campo da Pioli insieme con Giroud per dare ancora più peso all’attacco dei rossoneri.

Il pareggio del Milan con l’Atalanta mette i rossoneri già nelle condizioni di dover inseguire squadre come Inter e Napoli che hanno realizzato due vittorie consecutive nelle prime giornate. Ovviamente il campionato è appena iniziato e quindi ci sarà tutto il tempo per la squadra di Pioli di recuperare i due punti persi.