Esposito: “Giuntoli vuole portare Kim alla Juve, Tare nuovo ds del Napoli” ma c’è un errore grave

Kim min-Jae può andare alla Juve, lo dice Paolo Esposito: “Giuntoli ci sta pensando, vuole far pagare la clausola rescissoria“.

Il giornalista lancia l’allarme: “Credo che Giuntoli, abbia l’idea di portare con sé alla Juventus, il coriaceo difensore del Napoli Kim Min Jae , facendo pagare la clausola di 58 milioni di euro alla società torinese. Credo che l’abbia capito Aurelio De Laurentiis, che se lo libererà, gli farà firmare un accordo, nel quale lo stesso Giuntoli, non potrà trattare nessun giocatore del Napoli ne’ qualsiasi altro tesserato della SSC Napoli“.

In queste affermazioni c’è un problema, poiché la clausola rescissoria Kim è valida solo per l’estero, come ha sottolineato più volte lo stesso Cristiano Giuntoli. Quindi la Juventus, giocando in Serie A, se vuole acquistare il giocatore, dovrà farlo avviando una trattativa con Aurelio De Laurentiis.

Sulla questione Esposito aggiunge: “Se lo lascerà andar via, potrebbe molto probabilmente, arrivare al Napoli, l’attuale Ds della Lazio, Igli Tare, che De Laurentiis stima molto. Tare, ha lavorato benissimo alla Lazio in tanti anni. E poi con Lotito, che è un personaggio simile ad Aurelio De Laurentiis ed abituato a lavorare in una grande piazza come Roma, che è molto simile a Napoli.

Poi, Spalletti, come si dice in Toscana, deve star buonino! Forse si è montato un po’ la testa dopo il suo primo scudetto vinto .

Quando don Luciano, firmò l’accordo contrattuale col Napoli, di 2 anni più opzione a favore della SSC Napoli per un ulteriore terzp anno, mi pare che Aurelio De Laurentiis, non lo costrinse puntandogli una pistola, per farlo !

Siccome De Laurentiis, rispetta e fa rispettare i contratti, gli ha mandato la famosa Pec , con la quale la Ssc Napoli, faceva valere il 3° anno di contratto , per la prossimastagione2023/24! Punto!

Anche per avere maggiore forza per una eventuale trattativa di allungamento di contratto fino al 2025 e anche fino al 2026, per dare continuità al progetto! Con contratto che sarà di 3, 5 milioni; 700 mila euro in più di quello in essere. E non mi pare poco. Punto.

Credo che Aurelio De Laurentiis, debba mettere mano ed investire molto di più, anche nel settore giovanile, magari puntando ad un allenatore come Gaetano Fontana, ex calciatore dello stesso Napoli e della Fiorentina, che quest’anno ha allenato, subentrando, la Turris in serie C con l’ottimo risultato di averla salvata dalla retrocessione nei dilettanti, dove ormai era destinata“.