Marchetti: “Mercato? il Napoli ha un asso nella manica. ADL lo ha già dimostrato”

Luca Marchetti rivela l’asso nella manica del Napoli nel nercato: “De Laurentiis Ha Già Dimostrato la Sua Forza”.

Notizie Calcio Napoli – Nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte, Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky, ha rivelato quello che potrebbe essere l‘asso nella manica del Napoli per il prossimo calciomercato: Aurelio De Laurentiis, il presidente del club.

Secondo Marchetti, la figura del presidente è cruciale per continuare il ciclo di successo del Napoli. “Trovare un presidente che trasforma gli investimenti in risultati, come è successo a Napoli, non è assolutamente facile“, ha affermato. “I risultati che hanno continuità nel tempo dipendono dall’organizzazione societaria e dalla linea di condotta che detta la proprietà.”

Ha continuato, sottolineando l’importanza di una programmazione solida e di proprietari con idee chiare. “Si può anche vincere in maniera estemporanea, ma per avere una programmazione serve una proprietà solida e con le idee chiare. In questo Napoli sono stati tutti utili e indispensabili per portare a termine questa straordinaria stagione.”

Marchetti ha anche discusso la posizione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sottolineando che è uno dei più ricercati sia in Italia che in Europa. Nonostante non ci siano ancora certezze, Marchetti scommetterebbe che Giuntoli non sarà il Ds del Napoli l’anno prossimo. Tuttavia, ha confermato che è in corso un dialogo con il Napoli e De Laurentiis per chiarire la situazione.

Per quanto riguarda l’allenatore Luciano Spalletti, Marchetti ritiene che la questione sia legata allo sviluppo del progetto del Napoli e a come il club intende diventare competitivo. “Credo che Spalletti e il presidente dovranno ancora vedersi, anche più di una volta“, ha detto.

Marchetti ha poi parlato dei possibili trasferimenti di Kim Min-jae e Victor Osimhen, affermando che sono giocatori molto interessanti per i club europei. “In Europa se c’è un giocatore che piace ai grandi club se vogliono prenderlo lo prendono. Non ne fanno una questione di soldi perché è un altro sistema.”

Ha elogiato la capacità del Napoli di individuare sostituti validi per i calciatori importanti che costano meno. Ha anche sottolineato che non è scontato che Kim vada allo United se quest’ultimo si qualifica per la Champions League.

Marchetti ha anche parlato della clausola contrattuale di Kim, che dovrebbe essere intorno ai 60 milioni di euro, e ha suggerito che potrebbe essere rimossa o modificata se viene stipulato un nuovo contratto. Ha ricordato che quando Kim è arrivato al Napoli, la clausola era vista come un vantaggio per il club, che avrebbe potuto realizzare un enorme guadagno in un solo anno. Inoltre, ha elogiato il compromesso del Napoli con Kim, che ha aiutato il club a vincere il campionato e potrebbe ora essere venduto per 60-70 milioni di euro.

Marchetti ha concluso parlando di Stanislav Lobotka, di cui ha detto che il suo futuro potrebbe dipendere da Spalletti. Ha anche sottolineato l’importanza di non esagerare con le cessioni, poiché servonoa mantenere in vita un progetto nel miglior modo possibile.

Infine, Marchetti ha citato Scalvini, Hojlund e Frattesi come tre giocatori molto importanti che potrebbero richiedere un investimento significativo. “Credo che il Napoli cerchi di trovare delle occasioni migliori“, ha detto. Ha aggiunto che non è sicuro se il Napoli sia interessato a Frattesi, dato che il giocatore è molto richiesto e la competizione per lui potrebbe essere vantaggiosa per il Sassuolo. Tuttavia, ha affermato che il Napoli dovrebbe essere interessato a questi tre giocatori e dovrebbe fare una mossa decisa per almeno uno di loro.

Le parole di Marchetti evidenziano ancora una volta la forza e la saggezza del Napoli nel mercato, in particolare grazie alla leadership di De Laurentiis. La capacità del presidente di trasformare gli investimenti in successi concreti è stata fondamentale per il recente trionfo del Napoli, e promette di essere un elemento chiave per il futuro del club.