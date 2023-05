Napoli, agenti Kim: “Manchester United? Vi raccontiamo tutto”

L’entourage del difensore del Napoli Kim Min-Jae interviene sulle voci di mercato su un possibile trasferimento al Manchester United.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il futuro di Kim Min-Jae, il solido centrale difensivo del Napoli, continua a far parlare. Le voci di un possibile trasferimento al Manchester United sono state smentite, per ora, dai suoi agenti.

In un’intervista rilasciata a Star News Korea, l’entourage del difensore ha voluto fare chiarezza su un possibile accordo con il club inglese: “Accordo con lo United? Non è così, non è vero” è stata la dichiarazione precisa.

Le parole dell’entourage non sembrano chiudere del tutto la porta a un possibile trasferimento in futuro. “Lo United è interessato a lui da tempo, da quando giocava in Cina, ma si è trattato sempre e solo di una chiacchierata. Ora Kim è concentrato sul finale di stagione e non si sa ancora in Premier League quali squadre andranno in Champions League“.

Al momento il Manchester United è quarto in classifica a tre giornate dalla fine, con buone prospettive di entrare tra le prime quattro dato che il Liverpool, quinto e distante un punto, ha anche una gara in più. Di conseguenza, le possibilità di un trasferimento di Kim Min-Jae potrebbero dipendere anche dai risultati finali del club inglese.

Il destino di Kim sembra legato anche a quello dell’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, il cui futuro è ancora incerto.

Kim, che si arruolerà a giugno, ha nel suo contratto una clausola valida dal 1 al 15 luglio solo per l’estero. Di conseguenza, le prossime settimane potrebbero essere decisive per il suo futuro.

In ogni caso, l’entourage del difensore ha voluto ribadire che, al momento, “non c’è ancora accordo con lo United“. Tuttavia, l’interesse per il calciatore pare resistere e, a quanto pare, è di vecchia data.

Resta da vedere se questa situazione cambierà nelle prossime settimane, ma per ora Kim Min-Jae sembra destinato a rimanere a Napoli. Ma come ben sappiamo, nel calcio nulla è mai scritto in pietra.