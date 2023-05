Inzaghi vuole l’impresa anche con il Napoli: “Siamo in finale, ora puntiamo a battere gli azzurri”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, reduce dal trionfo sul Milan, carica l’ambiente in vista della prossima partita con il Napoli.

L’Inter torna finalmente a giocare una finale di Champions League dopo 13 anni e gran parte del merito va anche all’allenatore Simone Inzaghi che ha guidato la squadra in un percorso che all’inizio sembrava quasi impossibile. I nerazzurri, forti del risultato d’andata targato Dzeko e Mkhitaryan, hanno nuovamente battuto il Milan per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez che ha finito ad abbattere la squadra di Pioli.

Inzaghi ha analizzato con soddisfazione il percorso della sua Inter in Champions League, guardando avanti agli impegni futuri della stagione: “Sono orgoglioso, la finale è un obiettivo meritato. Ricordo quanto abbiamo lottato a Plzen, poi abbiamo vinto a Barcellona, affrontato Porto, Benfica e Milan, tutti giorni intensi. Vincere 2-0 all’andata, tra mezzo c’è stato il Sassuolo e dopo due giorni e mezzo il ritorno contro il Milan… I ragazzi si sono superati, complimenti a loro”.

Ad attendere l’Inter per la prossima di campionato c’è il Napoli, gara valida per la 36esima giornata di Serie A in programma allo stadio Maradona di Fuorigrotta domenica 21 maggio alle ore 18. A tal proposito Inzaghi ha detto: “Ho concesso un giorno di riposo ai giocatori, non lo facevano dal 1° aprile. Da giovedì prepareremo la trasferta a Napoli per cercare di ottenere un risultato. Al momento, il giudizio sul percorso finora è molto positivo. C’è ancora spazio per migliorare, abbiamo due finali da disputare”.