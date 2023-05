La vendetta napoletana sul Milan: “Nun te preoccupà, guagliò: simm’ asciut’ fore”

Siparietti e striscioni contro i tifosi napoletani nei quarti, ora è il turno del Milan preso di mira dopo l’eliminazione dalla Champions.

Il girone sembrava impossibile eppure l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a strappare il pass per la finale di Champions League che andrà in scena in Turchia allo Stadio olimpico Atartuk di Istanbul il 10 giugno e che vedrà contrapporre ai nerazzurri la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Un risultato e, dunque, una finale che era quasi sigillata, forse facilmente ipotizzabile già dal risultato d’andata di 2-0 per i nerazzurri che avevano letteralmente dominato il Milan di Pioli andando a segno con Dzeko e Mkhitaryan. Oggi, a far calare definitivamente il sipario chiudendo in grande stile, è stato Lautaro Martinez che ha fulminato Maignan al 75′ grazie ad un assist perfetto di Lukaku.

Momento dunque magico per l’Inter che torna a giocare una finale di Champions dopo 13 anni.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli sono scatenati sui social con le prese in giro nei confronti dei milanisti, che dopo l’eliminazione dei partenopei dalla Champions League, avevano dedicato striscioni nemmeno troppo simpatici ai napoletani. Sta circolando su diverse piattaforme un’immagine molto divertente che vi proponiamo qui di seguito relativo anche al momento non proprio bello vissuto dai rossoneri che si trovano in difficoltà e rischiano di non giocare in Champions League l’anno prossimo. “Nun te preoccupà, guagliò: simm’ asciut’ fore”, si legge.

Di seguito la foto: