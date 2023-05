Il Mattino – Il Napoli perde i pezzi: Kim è del Manchester United, le cifre

Kim min-Jae si trasferisce dal Napoli al Manchester United. Le ultime notizie sull’addio del difensore sudcoreano che ha nel contratto una clausola rescissoria, che lo libera qualora voglia acquistarlo uno società estera.

Secondo quanto riferisce Il Mattino praticamente il trasferimento del difensore in Premier League deve essere considerato un affare fatto. Il Napoli perderebbe una colonna della difesa, l’uomo che è stato in grado di dare solidità e sicurezza dopo l’addio di Koulibaly, avvenuto solo la scorsa stagione. È anche grazie a Kim se il Napoli ha raggiunto lo scudetto, ora il suo addio potrebbe destabilizzare la squadra.

Calciomercato: Kim dal Napoli al Manchester United

L’imminente addio di Kim arriva in un momento delicato, in cui c’è anche il probabilissimo addio di Cristiano Giuntoli, che va alla Juve, ed un Luciano Spalletti non convinto di restare. Insomma per un Napoli Campione d’Italia ci si attendevano più certezze. Invece sembra esserci un fuggi fuggi generale.

Secondo Il Mattino oramai anche Kim ha accettato il trasferimento al Manchester United, anche perché in Premier League andrà a triplicare il suo ingaggio, andando a guadagnare 9 milioni di euro a stagione, mentre a Napoli ne percepisce 3,2.

La clausola rescissoria può essere esercitata dal Manchester durante i primi 15 giorni di luglio, cosa che secondo il quotidiano partenopeo, sarà sicuramente fatta.