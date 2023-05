De Laurentiis ‘blocca’ Giuntoli, non vuole dare vantaggi alla Juve

La Juventus vuole Cristiano Giuntoli, ma il direttore sportivo ha un contratto con il Napoli. Deve attendere la risoluzione con Aurelio De Laurentiis.

Il presidente della SSCN è abituato a veder rispettare i contratti. Nonostante sia da 18 anni nel mondo del calcio non si è ancora abituato a questo tira e molla. Eppure il mondo del football è fatto così, si ferma un accordo che poi viene continuamente messo in discussione.

Non è il caso di Giuntoli che dal 2015 è il direttore sportivo del Napoli, senza battere ciglio, anche se nel tempo c’è stata qualche frizione con il presidente De Laurentiis, poi superata.

Juventus su Giuntoli: la risposta di De Laurentiis

Quando arrivò a Napoli il direttore sportivo era una scommessa di De Laurentiis. Fu preso dal Carpi e nessuno avrebbe puntato su di lui. Poi le cose sono andate bene: tre secondi posti, due terzi e cinque anni di Champions League, oltre alla magia dello scudetto, chiaramente.

Ora Giuntoli è tentato dalla Juventus, ma De Laurentiis non ha ancora dato il suo via libera. Il dirigente ha un contratto con il Napoli fino al 2024, questo blocca ogni possibile trasferimento. Per andare via, il direttore sportivo nato a Firenze deve trovare l’accordo per la rescissione, oppure presentare le dimissioni, che devono essere accettate.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, De Laurentiis prende tempo. Anche perché non vuole dare nessun vantaggio alla Juve, diretta concorrente del Napoli. Ha le riunioni in lega e deve trovare l’accordo per il rinnovo di Spalletti. La questione Giuntoli, può attendere, anche perché il presidente non vuole assolutamente dare un ‘aiuto’ ad un altro club italiano.