Napoli: due nomi per sostituire Giuntoli

Il Napoli deve decidere il futuro di Cristiano Giuntoli che piace alla Juve. Aurelio De Laurentiis pensa a Pietro Accardi e Ciro Polito come sostituti, qualora il direttore sportivo della SSCN dovesse realmente trasferirsi in bianconero.

La decisione di Giuntoli oramai è presa: vuole la Juve. De Laurentiis non vuole dare vantaggi ai bianconeri, sa di avere un contratto con il suo ds valido fino al 2024 e per ora la sta bloccando. Giuntoli confida nella riconoscenza del suo presidente e chiede di essere liberato.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Giuntoli per ora resta il direttore sportivo, almeno fino a prova contraria, e la Vecchia Signora, che ne è consapevole, dovrà attendere che De Laurentiis agevoli questa fusione. Però il Napoli ha cominciato ad analizzare gli identikit per quella scrivania che rimarrebbe vuota: Pietro Accardi, 40 anni, ha analogie con il giovane Giuntoli scoperto a Carpi; ha un’esperienza più solida, essendo cresciuto nel giardino incantato dell’Empoli, e pure la benedizione del proprio presidente, Corsi, che ha capito: «Se De Laurentiis me lo chiederà proverò a trattenerlo».

Ma c’è anche Ciro Polito, 44 anni, è cresciuto in casa De Laurentiis, con Luigi, il presidente del Bari, di miracoli ne ha già fatti e sta continuando a realizzarne, ha prodotto sogni e anche profi tti, è una risorsa della famiglia allargata, quella che governa magnificamente le emozioni di due grandi piazze del Sud. Potrebbe esserci anche Sartori, vecchio pupillo, legato però da contratto al Bologna. Decide Adl, per tutti“.