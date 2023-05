CorSport – Napoli, ritiro Dimaro: De Laurentiis lo presenta senza Spalletti

Il ritiro di Dimaro del Napoli per la stagione 2023/24 sarà presentato da Aurelio De Laurentiis senza Luciano Spalletti.

Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro dal 14 al 25 luglio 2023. Sarà questa la prima tappa della nuova stagione del Napoli da Campione d’Italia. Per il dodicesimo anno, escluso quello del Covid, la SSCN ha scelto il Trentino come sede ufficiale del ritiro.

Alla presentazione ci sarà Aurelio De Laurentiis, ma Corriere dello Sport sottolinea che nell’elenco degli ospiti annunciati non c’è Luciano Spalletti. Ci saranno Roberto Failoni (assessore al Turismo del Trentino); Maurizio Rossini (ceo Trentino Marketing); Luciano Rizzi (presidente Apt Val di Sole); e Andrea Lazzaroni (sindaco di Dimaro Folgarida).

Questo non escluda che possa esserci anche Spalletti che lo scorso anno, ad esempio, ha presenziato alla presentazione del ritiro. Un momento delicato per il rinnovo di Spalletti col Napoli che è ancora in bilico, e la sua assenza, lascia pensare che ci siano ancora molti dettagli da risolvere.

Intanto Durante la presentazione del ritiro a Dimaro del Napoli, sarà annunciata anche la presenza di una palestra messa a disposizione dal Comune per i giocatori, nei pressi del campo di Carciato. Ma ci saranno anche altre novità.

Il Napoli andrà in tournée in Corea del Sud: gli azzurri decolleranno il 5 giugno per Seul, il 6 saranno in Oriente per disputare un paio di amichevoli: poi il giorno 11 faranno rientro. Alla tournée parteciperà anche Kim, nonostante sia promesso sposo del Manchester United.