GAZZETTA: Spalletti e Giuntoli dovranno pagare delle penali se vorranno lasciare il Napoli. A Castel volturno, il clima non sembra quella di una squadra che ha vinto lo scudetto

Clima surreale a Castel Volturno, il centro sportivo del Napoli, rispetto al futuro incerto dell’allenatore Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

I venti di cambiamento sembrano soffiare sul centro sportivo di Castel Volturno, casa del Napoli, recente vincitore del campionato italiano. Tuttavia, nonostante lo storico traguardo raggiunto, l’aria nel centro sportivo è carica di incertezze e di un’atmosfera sorprendentemente dimessa, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

L’allenamento di ieri non sembrava di una squadra che ha appena vinto il campionato in maniera brillante. Il clima di incertezza palpabile potrebbe riflettere le domande persistenti riguardo al futuro del tecnico Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Entrambi sono stati componenti chiave del successo del Napoli, ma ora le voci circolanti suggeriscono che potrebbero essere sul punto di lasciare il club.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, noto per il suo approccio rigoroso ai contratti, potrebbe giocare un ruolo significativo in questo potenziale cambiamento. Secondo quanto riportato, se Spalletti e Giuntoli decidessero di partire, si troverebbero di fronte a penalità sostanziali. Nel caso di Spalletti, l’allenatore potrebbe trovarsi costretto a una pausa forzata di un anno dal calcio.

Questo possibile scenario rappresenta una fonte di preoccupazione per il Napoli. Se la squadra dovesse perdere sia il suo allenatore che il direttore sportivo, la sua capacità di rimanere competitiva potrebbe essere messa in discussione. Nonostante l’incertezza, De Laurentiis sembra determinato a non cedere di un millimetro, sottolineando l’importanza del rispetto degli accordi contrattuali.

Nel frattempo, il clima attuale a Castel Volturno sembra essere quello di una squadra che ha perso, piuttosto che vinto, lo scudetto. Senza voler drammatizzare, le tensioni emergenti rappresentano una sfida che la dirigenza del Napoli dovrà affrontare mentre naviga in quest’epoca di cambiamento. Il futuro di Spalletti e Giuntoli rimane incerto, e il loro possibile addio potrebbe portare a una nuova fase per il Napoli, campione d’Italia.