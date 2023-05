De Laurentiis blocca Giuntoli: Il Passaggio alla Juventus in bilico

De Laurentiis non accetta le dimissioni del DS Giuntoli, mettendo in discussione un possibile passaggio alla Juventus. La situazione al Napoli si infiamma.

A Napoli, la situazione è tesa. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di accettare le dimissioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, mettendo in dubbio il suo possibile passaggio alla Juventus. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che Giuntoli, nonostante il flirt con la Juve, ha un contratto con il Napoli fino al 2024, e De Laurentiis non sembra disposto a liberarlo facilmente.

A complicare le cose, c’è anche l’incertezza sul futuro dell’allenatore Luciano Spalletti. Dopo aver conquistato lo scudetto, il tecnico toscano potrebbe non restare alla guida del Napoli. Nelle prossime ore, infatti, Spalletti non parteciperà alla presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, un gesto che potrebbe essere interpretato come un segnale di un possibile addio alla città di Partenope​​.

Nonostante il recente incontro con De Laurentiis, Spalletti sembra ora più distante dal Napoli. “Sono contento dei discorsi affrontati, ho riferito ciò che volevo, ma è giusto che i dettagli li esponga il club, quando lo riterrà opportuno. Io posso solo continuare e finire nel modo migliore il lavoro. E comunque, per il Napoli c’è un futuro brillante”, ha dichiarato Spalletti, lasciando in sospeso la questione della sua permanenza a Napoli​2​.

Tornando a Giuntoli, il DS è finito nel mirino della Juventus, ma De Laurentiis sembra determinato a tenerlo a Napoli. Durante la festa dello scudetto con la Fiorentina, De Laurentiis ha esclamato a Giuntoli: “Cristiano, sei pronto? C’è da lavorare molto quest’estate“. Questa dichiarazione sembra indicare che il presidente azzurro ha piani importanti per Giuntoli, rendendo difficile un suo addio anticipato