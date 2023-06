Padovan: “So cosa farà De Laurentiis con Osimhen”

Giancarlo Padovan parla del futuro del calciatore del Napoli, Osimhen, tra le voci di mercato e la decisione di De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Giancarlo Padovan,opinionista sportivo, ha parlato del futuro di Victor Osimhen, il centravanti nigeriano del Napoli, che è al centro di numerose voci di mercato in vista della prossima stagione.

“Aurelio De Laurentiis sente di avere in mano una Ferrari,” ha dichiarato Padovan a Radio Marte, riferendosi al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e al potente attaccante. “Osimhen rimarrà perché può essere tentato dai soldi, ma non esiste nessun altro club altrettanto appassionato, accogliente e pieno di consenso. Nemmeno Manchester è così. A Napoli si trova bene e vuole cercare di andare il più avanti possibile in Champions League.”

Osimhen, che ha recentemente vinto il titolo di capocannoniere, ha secondo Padovan tutte le ragioni per restare a Napoli. Il giornalista ha poi aggiunto che, a meno che non arrivi una proposta indecente, il giocatore nigeriano non si muoverà.

“Una somma del genere ti permetterebbe di acquistare tanti altri giocatori, anche in più ruoli,” ha detto Padovan, facendo riferimento a una potenziale offerta di trasferimento molto elevata. “Ma Robert Lewandowski non è Osimhen. Erling Haaland, parimenti, non è Osimhen. E sono inamovibili. Il Napoli, a mio avviso, non dovrebbe cederlo.”

Le parole di Padovan sottolineano la grande stima e le alte aspettative che il Napoli e De Laurentiis hanno per Osimhen. Con una stagione piena di successi alle spalle e l’ambizione di competere in Champions League, sembra che Osimhen sia destinato a rimanere una figura centrale per il Napoli nel prossimo futuro.