La vera storia della Ferrari nera di Maradona

Maradona e la storia della Ferrari Testarossa nera. Regalata da Ferlaino per la vittoria del Mondiale del 1986 è stata venduta per 250.000 euro.

Alessandro Vai su GQ ha ripercorso la storia della Ferrari nera di Maradona. La Testarossa di Diego Armando Maradona ha una storia piuttosto particolare. Il numero 10 che ha lasciato un solco indelebile nella storia di Napoli ha posseduto diverse vetture del Cavallino Rampante, come la F40 e la F355, ma la Testarossa ha una storia particolare.

Ma prima di raccontarvela, ricordiamo che questa Ferrari è stata presentata al Salone di Parigi nell’ottobre del 1984, come erede della 512 BBi. Pininfarina disegnò una linea innovativa con prese d’aria laterali molto pronunciate, mentre sotto il cofano posteriore c’era un 12 cilindri boxer da 5 litri, che con i suoi 390 CV la rendeva l’auto di serie più potente del mondo. Vale anche la pena ricordare che Testarossa è un nome di fantasia, coniato dal genio italiano.

Perché la Ferrari Testarossa di Maradona era nera

La Ferrari Testarossa di Diego Armando era un modello piuttosto particolare. El Pibe la chiese in regalo a Corrado Ferlaino – allora presidente del Napoli – dopo aver vinto il Mondiale del 1986 con l’Argentina. Solo che la voleva nera, perché al tempo a Maranello si producevano praticamente solo auto rosse e i programmi di personalizzazione erano ancora di là da venire.

Così, per esaudire questa richiesta, Ferlaino spese la bellezza di 430.000 dollari: «Ho speso il doppio e ho aggiunto 130.000 per il colore – ha raccontato alla stampa anni fa Ferlaino.

“Arrivata l’auto Diego ha iniziato a guardarsi intorno chiedendosi dove fosse lo stereo. E io risposi che essendo una macchina da corsa non c’era, così come l’aria condizionata. A quel punto Diego mi disse che potevo tenerla”.

Ma in verità la Ferrari Testarossa di Maradona è rimasta con lui per tutto il periodo che ha giocato nel Napoli.

Mardona usava la sua Ferrari di notte

La Ferrari di Maradona era uno dei pochissimi al mondo dipinti in nero. Un altro era di proprietà di Sylvester Stallone e un altro ancora di Michael Jackson. A Napoli si racconta ancora che Maradona non la usasse tantissimo ma che la prendesse solo di notte per sfrecciare nelle strade deserte, senza peraltro correre il rischio di essere fermato dagli scatenati fan napoletani a ogni incrocio o semaforo.

Della Testarossa nera di Maradona si sono poi perse le tracce, fino al 2014, quando è stata messa all’asta da un appassionato spagnolo e acquistata poi da un anonimo acquirente per circa 250.000 euro. Aveva solo 20.200 chilometri ed era tenuta in perfetto stato.