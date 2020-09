Il Corsiero del Sole, il Napoli Basket presenta il nuovo logo. Il marchio era stato già adottato dall’AC Napoli nel torneo di calcio 1926/27.

Il Corsiero del Sole, il cavallo simbolo del calcio Napoli 1926/27 è il nuovo logo del Napoli basket. Due rinascite importantissime per lo sport Napoletano, il fiero corsiero del sole, che solo le sconfitte trasformeranno in ciuccio e il ritorno del basket nella capitale del sud.

Il Napoli basket è pronto per il raduno in programma oggi al Palabarbuto, e lo fa con un nuovo logo ufficiale, spiega il giornalista Donato Martucci sul corriere del Mezzogiorno.

“Il corsiero del Sole, un cavallo avvolto in un cerchio bianco e azzurro, con tre gigli borbonici .Un simbolo identitario che rimanda a miti di epoche da mostrare con orgoglio e che rappresentano la storia e lo splendore di una città che ha ancora voglia di primeggiare.

Il simbolo non è nuovo ai napoletani che già lo avevano incontrato nella stagione calcistica 1926/27. Era il cosiddetto “Corsiero del Sole”, adottato dalla A.C. Napoli come logo, declassato a “ciuccio” dopo le prime sconfitte.

Il logo del Napoli basket attinge dalla prima opera, che attesta l’interesse per l’antico dopo il Rinascimento. Si tratta di una testa di cavallo dello scultore Donatello che aveva donato alla città di Napoli per poterne rievocare la sua maestosità”.

IL RITORNO DEL CORSIERO DEL SOLE

Anche lo scrittore Angelo Forgione, autore di molti articoli sul Corsiero del sole, ha commentato la rinascita dell’antico logo e del Basket napoletano. Ecco le sue parole:

“Complimenti e applausi al Basket Napoli per aver capito l’importanza della Storia della città. Per aver coraggiosamente recuperato non un simbolo ma IL simbolo di Napoli. Con tanto di tre gigli a marcare l’apice del percorso della Capitale.

Sogno, da divulgatore storico, il giorno in cui anche la SSC Napoli sappia fare la sua fondamentale parte per onorare una gloriosa simbologia che rappresenta la nobiltà e l’indomabilità del popolo che rappresenta”.

Il Napoli basket ha commentato così la scelta de cavallo come logo:

“Pochi sanno che a Napoli il cavallo è un simbolo: Millenario, Sacro, Leggendario.

Dai tempi di Federico II al Regno di Napoli è stato espressione di arte, cultura, nobiltà, orgoglio e libertà.

Segno di indomabilità, forza e impeto di un popolo.

Questo nuovo logo è un tributo alla nostra città.

Un simbolo identitario che rimanda a miti ed epoche da mostrare con orgoglio e che rappresentano la storia e lo splendore di una città che ha ancora voglia di primeggiare!

Questo è il Napoli Basket!”.