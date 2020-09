Allan all’Everton, svelate le cifre. Chiusura e annuncio in arrivo

Allan sarà presto un giocatore dell’Everton, il calciatore ha trovato l’accordo economico con il club inglese: 3,5 milioni di euro il suo ingaggio.

A fare luce sulle cifre che hanno portano Allan all’Everton è il portale sigonfialarete. Il calciatore brasliano fino ad ora aveva ricevuto una proposta di ingaggio da 3,2 milioni di euro a a stagione, ma alla fine è stato chiuso per 3,5 milioni di euro. “Stasera o al massimo domani il calciatore sarà a Liverpool per iniziare la sua nuova avventura. Era sua intenzione passare prima a Castel di Sangro per salutare i compagni di squadra ma la maggior parte di essi sono tutti in Nazionale e quindi non presenti in ritiro. Di conseguenza, successivamente troverà un modo per salutarli. Allan andrà all’Everton per una cifra di 30 milioni per il Napoli, con il calciatore che quindi guadagnerà 3,5 milioni a stagione per 4 anni di contratto” scrive il portale sigonfialarete.

Con Allan che va all’Everton e Kalidou Koulibaly che è prossimo a vestire la maglia del City, il Napoli può accumulare un tesoretto non indifferente. Circa 100 milioni di euro che possono essere utilizzati per acquistare altri calciatori sul mercato. Si parla insistentemente di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che piace molto a Giuntoli.