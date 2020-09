Video – Il tributo del Napoli a Josè Callejon, che gol per lo spagnolo

Il Napoli ha lanciato sui social un video con un tributo a Josè Callejon, il calciatore spagnolo ha lasciato il club a fine stagione.

Sette anni in maglia azzurra, 349 partite e 82 gol, la storia del Napoli e di Josè Callejon è riportata in un video tributo che la SSCN ha condiviso sui propri profili social. Il calciatore partenopeo arrivò al Napoli nel 2013 grazie a Rafa Benitez, da allora dal campo non è più uscito dal campo. Nessun allenatore è riuscito a fare meno dello spagnolo che ha assicurato per anni equilibrio, quantità e qualità sulla fascia destra. Tanto sacrificio, abnegazione e saggezza tattica, trovare un’altro come Josè Callejon non sarà affatto semplice. L’addio dopo sette anni ha visto lo spagnolo fare anche un altro gesto molto importante, quello di giocare praticamente gratis per gli ultimi due mesi della stagione, allungata a causa del problema covid. Di Callejon si ricorderà anche quell’asse fantastico con Insigne, che ha assicurato tanti gol ed emozioni ai tifosi del Napoli.

Tributo del Napoli a Callejon: ecco il video

Nonostante l’addio alla maglia azzurra Callejon resta un beniamino della piazza partenopea. Impossibile dimenticare quello che in sette anni è riuscito a dare al Napoli, non solo in campo ma anche fuori. Mai un comportamento fuori posto, mai un problema con un allenatore ed un comportamento da professionista integerrimo. Caratteristiche hanno fatto innamorare i tifosi azzurri di questo spagnolo arrivato in Campania in sordina, nonostante fosse di proprietà del Real Madrid, diventato poi una vera icona degli ultimi anni, destinato a restare nella storia.

Nel video del Napoli dedicato a Callejon si possono ammirare alcuni dei gol segnati dallo spagnolo. Sicuramente mettere la palla alle spalle del portiere avversario è uno dei gesti più belli da poter ammirare. Ma dello spagnolo si ricorderanno anche le tante chiusure e le volate sulla fascia.