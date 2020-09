Il calciomercato del Napoli può decollare con Jeremie Boga del Sassuolo. Il calciatore è nella lista degli acquisti di Cristiano Giuntoli.

Jeremie Boga al Napoli resta possibilità concreta, dato che Cristiano Giuntoli non ha mai smesso di seguire l’affare. Il calciatore ivoriano resta uno degli obiettivi di mercato degli azzurri, in verità è uno dei preferiti del direttore sportivo. Riuscire a superare le resistenze del Sassuolo non è affatto semplice, soprattutto in questo mercato fatto di pochi soldi e tante idee. Il Napoli ha già speso tanto, ma è pronto a farlo ancora se si dovesse presentare giusta occasione. Boga è una di queste, per questo motivo non sono mai stati interrotti rapporti con la società neroverde. L’addio di Allan e l’asse con la Roma, sembrano favorire anche questo affare.

Boga al Napoli: Ounas piace a De Zerbi

Il Napoli è stato tra i primi club ad interessarsene, i contatti con la società neroverde risalgono allo scorso anno, ora l’affare può entrare nel vivo coi soldi di Allan e, soprattutto, l’ok del calciatore, che considera Napoli la piazza giusta per il salto di qualità. Attese novità a breve per il futuro di Koulibaly e Ghoulam, è già certo quello di Zielinski: il centrocampista ha ufficialmente rinnovato fino al 2024. Col Sassuolo la trattativa è così impostata: 25 milioni di base fissa più una contropartita per avvicinarsi ai 40 milioni inizialmente richiesti. Il nome individuato, col placet di De Zerbi, è quello di Ounas.

Corriere dello Sport traccia un piano d’azione per Boga al Napoli, quello che Giuntoli sta provando a mettere in pratica. Servirà pazienza, ma il gradimento del giocatore c’è. I tasselli devono andare tutti al loro posto, ma il ds degli azzurri si aspetta delle novità proprio in questi giorni. La prima settimana di settembre può essere decisiva per le uscite e di conseguenze anche per le entrate.