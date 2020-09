Nel futuro di Kalidou Koulibaly c’è il Manchester City, il giocatore senegalese saluta il Napoli entro una settimana. Bloccato il sostituto.

La rovesciata messa a segno nella prima amichevole stagionale può essere l’ultimo atto di Koulibaly al Napoli che nel suo futuro ha il Manchester City. E’ tutto scritto, o quasi. Il giocatore non spinge per andare via, ma il Napoli è orientato a cederlo per fare cassa e per avviare un nuovo ciclo. Secondo Tuttosport per la cessione di Koulibaly manca veramente pochissimo. Serve solo il tempo di formalizzare tutto, di trovare l’intesa finale con il club di guardiola, poi sarà veramente addio. Intanto il giocatore continua ad allenarsi nel ritiro di Castel di Sangro, ma presto dovrà fare le valige e partire alla volta di Manchester.

Futuro Koulibaly: va al City, ecco Senesi

Con l’uscita di Kalidou Koulibaly il Napoli lancerà l’assalto ad un altro difensore. Sfumato Gabriel si punterà sempre un giovane dalle grande potenzialità. Tuttosport indica Marcos NIcolas Senesi Baron come sostituto designato del senegalese. Un’operazione che secondo il quotidiano sportivo si può chiudere velocemente a cifre abbordabili per la società partenopea di Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto scrive Tuttosport sul futuro di Koulibaly a Manchester City: “tra una settimana, sarà la volta di Koulibaly. Il centrale senegalese è già promesso al City. Il bonifico per il cartellino di Koulibaly sarà di 65 milioni, con 5 di bonus, ed un istante dopo il ds Giuntoli andrà in Olanda per chiudere col Feyenoord l’acquisto di Marcos Nicolás Senesi Barón. Sarà lui il sostituto di Koulibaly, difensore possente e dinamico, 23 anni di Concordia, in Argentina. Il Feyenoord chiede 25 milioni, ma a quota 20 si chiude in un lampo”. L’uscita di Koulibaly permetterà di rimpinguare le casse azzurre, con la possibilità di lanciare l’assalto a Jeremie Boga, esterno di proprietà del Sassuolo.