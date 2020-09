Crioterapia nei bidoni della spazzatura per i giocatori del Napoli. La foto apparsa sui social diventa immediatamente virale.

Il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato a Castel di Sangro. Nella cittadina abruzzese Gattuso e suoi ragazzi preparano quello che dovrà essere il campionato del riscatto.

Ufficializzato il rinnovo di Zielinski il Napoli lavora alle cessioni, tanti i punti interrogativi da risolvere in attesa del campionato. Gennaro Gattuso nell’allenamento di ieri ha messo in campo tutta la sua grinta, spronando i suoi ragazzi a seguire i dettami tattici. Gli azzurri, venerdi affronteranno in amichevole il Teramo, compagine di serie C.

Il Napoli ha richiamato 8 primavera a causa dell’assenza dei nazionali. I ragazzi si sono allenati con la prima squadra. Allenamento intenso per tutti e dopo lavoro di scarico.

Proprio il post allenamento degli azzurri sta facendo discutere sui maggiori social, una foto che ritrae i giocatori del Napoli mentre fanno crioterapia nei bidoni della spazzatura è diventata immediatamente virale. Nella foto si riconoscono: Ghoulam, Luperto, Koulibaly.

Una foto che mortifica l’immagine del Napoli e che ha dato adito agli heaters di sfogare tutta la frustrazione repressa. Possibile che nel contro sportivo di Castel di Sangro la crioterapia venga fatta nei bidoni della spazzatura? Probabilmente nei prossimi giorni Gattuso spiegherà perchè ha usato i bidoni della spazzatura, ma intanto sul web le battute per la foto si sprecano.

Questa l’immagine diventata virale sui social, si vedono benissimo alcuni giocatori del Napoli immersi nei bidoni della spazzatura. Un’immagine bruttissima, che lede l’immagine degli azzurri.