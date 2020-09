Calciomercato Napoli con Milik alla Roma, il Napoli lavora ad un maxi scambio con Jordan Veretout e l’ipotesi Nikola Maksimovic.

Grandi manovre in casa azzurra con Arek Milik alla Roma che diventa sempre più un affare possibile. Il polacco ha ricevuto la telefonata di Pirlo, ma deve convincersi che non ci sono le basi per andare alla Juventus. Non si può attendere all’infinito, non lo può fare il Napoli e non può farlo il calciatore. Lo spiega anche Corriere dello Sport che spiega le dinamiche di questa complessa trattativa di calciomercato. Affare che si base anche sulla possibilità che Dzeko vada alla Juventus, favorendo così l’ingresso di Milik a Trigoria. Con questa soluzioni il Napoli eviterebbe di perdere il giocatore a parametro zero il prossimo anno, mentre il polacco non rischierebbe di non giocare per una stagione intera.

Milik alla Roma: le ultime di Corriere dello Sport