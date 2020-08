Pirlo chiama Milik, De Laurentiis non la prende bene e si infuria. Clamorosa decisione in arrivo.



PIRLO – MILIK – DE LAURENTIIS. Andrea Pirlo sta varando il proprio progetto tecnico e tattico, che prevede un 3-4-1-2. L’allenatore ha contattato telefonicamente Arek Milik, Dzeko e Suarez. A tutti loro, Pirlo ha parlato del nuovo progetto e del loro possibile adattamento al suo modulo. Secondo l’edizione odierna del quotidiano La Stampa, la telefonata di Pirlo a Milik non è piaciuta a De Laurentiis.

“Il presidente del calcio Napoli si è molto arrabbiato per la telefonata di Pirlo a Milik. L’attaccante del Napoli, può scatenare un effetto domino sul mercato.

La Juventus ha da tempo un accordo con il polacco, che ha rifiutato il rinnovo con il Napoli di De Laurentiis e va in scadenza di contratto”.

Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “La Juventus non vuole pagare quanto chiesto dal calcio Napoli, quindi avrebbe chiesto a Milik di aspettare un anno per poi arrivare a Torino da svincolato. Per Pirlo, Milik è la seconda scelta, il tecnico preferirebbe puntare su Dzeko.

Così è scoppiato il caso, con Aurelio De Laurentiis infuriato e pronto a tenere in tribuna il suo centravanti per tutta la stagione. Il centravanti ora in forza al Napoli, Arek Milik, è indeciso, però ha capito di non essere la prima scelta di Pirlo. I bianconeri non hanno intenzione di mettere soldi sul piatto e Bernardeschi non vuole vestire la maglia del Napoli, ma giocarsi le sue carte a Torino con Pirlo. Milik si è lentemanete convito ad accettare la corte della AS Roma che, per convincere il Napoli, ha proposto a De Laurentiis i cartellini di Under e Riccardi”.