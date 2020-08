Fali Ramadini incontra Aurelio De Laurentiis per programmare il futuro dei difensori del Napoli, Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly.

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro va avanti, i calciatori sono alle prese prove fisiche e tattiche ma il futuro di Koulibaly e Maksimovic non è ancora definito. Il senegalese ha pianto dopo il gol in amichevole, segno evidente di una cessione vicinissima. Il Manchester City preme per avere il giocatore, ma De Laurentiis allontana gli ‘avvoltoi’ e lo cede solo al suo prezzo. E’ chiaro che anche il patron azzurro dovrà fare uno sforzo al ribasso, ma non vuole sottostare completamente alla prima offerta del club di Guardiola. Maksimovic sta invece trattando il rinnovo di contratto ed è qui che si è arenata la trattativa, facendo pensare anche ad una possibile cessione.

In fase di mercato il futuro di Koulibaly e Maksimovic sembra però molto diverso. Quello del senegalese appare già scritto. Già nel recente passato dalla Premier hanno puntato a prendere il calciatore e questo sembra l’anno giusto per un suo addio. Per Maksimovic non si può dire la stessa cosa. Secondo Corriere dello Sport il giocatore vuole restare in maglia azzurra e l’agente Ramadani lo comunicherà ad Aurelio De Laurentiis. Questo servirà da base per provare a ricucire il rapporto e quindi prolungare il contratto.