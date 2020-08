Rassegna stampa: Raiola fatica a convincere Bernardeschi ad accettare il Napoli. Le ultime da Castel di Sangro

Raiola spinge Bernardeschi ad accettare il Napoli: le indiscrezioni del CorSport e del Corriere del Mezzogiorno. I tifosi sono divisi

Raiola vuole convincere Bernardeschi ad accettare il Napoli. Solo così si sblocca Milik alla Juve. Arek Milik, com’è noto, vuole solo la Juventus, è un chiodo fisso. Secondo radiomercato, il polacco avrebbe un accordo inscindibile con la Vecchia Signora e intende aspettare (anche a costo di restare fermo un anno!). Milik non vuole considerare altre opzioni di trasferimento, o almeno queste sono le sue intenzioni in questo preciso momento storico. L’unica contropartita piace al Napoli risponde al nome di Federico Bernardeschi. Il giocatore, secondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, considera il Napoli un passo indietro nella sua carriera. Raiola, agente di Bernardeschi, ha recentemente dichiarato di valutare la pista Napoli (visto che le non ci sono altri club di primissima fascia a bussare alla porta per il talento toscano).

Il procuratore sta provando ad approfondire l’ipotesi di scambio. Oltre al nodo diritti di immagine c’è proprio quello relativo alla volontà del ragazzo. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Raiola vuole convincere Bernardeschi a trasferirsi in azzurro. Anche l’edizione del CorSport conferma questa voce. C’è poco da fare: Bernardeschi è messo alla porta dalla Juventus (tira aria di rivoluzione in casa Agnelli) e deve farsene una ragione. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Ma la vera domanda è: fa bene il Napoli a puntare su di un calciatore che ha fatto capire in tutti i modi di disprezzare il trasferimento all’ombra del Vesuvio?