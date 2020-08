E’ caldissimo l’asse tra Roma e Napoli che coinvolge Cengiz Under e Arek Milik. Nella trattativa coinvolto un giovane della primavera.

Under al Napoli e Milik alla Roma, sono giorni decisivi. I contatti tra i due club sono molto frequenti, come rivela anche il Corriere dello Sport. Fienga e Giuntoli stanno cercando un modo per far quadrare conti e desideri dei calciatori. Non facile, ma nemmeno impossibile.

De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti, la Roma dovrebbe riuscire a evitare di inserire un conguaglio (30 milioni la valutazione di Under, 10 quella del giovane Primavera), per arrivare alla prima scelta per sostituire Dzeko e avrebbe anche il modo di fare plusvalenze. I due club stanno provando a trovare un accordo, che non è facile per quanto è articolato. Milik è sempre stato la prima scelta, in attesa di capire quale sarà le decisione di Dzeko.

Con Under il Napoli risolverebbe un problema sugli esterni mentre Milik sarebbe il sostituto di Dzeko. Su questo assunto sono d’accordo le due società, ma Milik va convinto dato che nelle sue idee ha solo la Juventus. Il calciatore è stato sedotto, ma ora è vicino ad essere abbandonato. Se ne dovrà fare una ragione, a meno che non voglia rischiare di passare un anno in panchina.