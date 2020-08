Vitaly Mykolenko opzione per la fascia sinistra del Napoli, il suo agente apre alla cessione del giocatore della Dinamo Kiev.

Sergiy Serebrennikov, agente di Mykolenko, apre le porte al Napoli per una possibile cessione del giocatore. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo il procuratore dice che ci sono tanti club europei interessati al giocatore ma che non ha mai avuto contatto col Napoli. “Qui in Ucraina si legge spesso del Napoli interessato al giocatore, ma io non ho avuto contatti con la società“. Piace, però, la destinazione italiana: “E’ un campionato davvero interessante, uno dei migliori per le caratteristiche di Vitaliy. E il Napoli di Gattuso, ovviamente, è un grandissimo club, che lotta per i vertici e che ha tanti elementi importanti. A tanti giocatori piacerebbe giocare lì“.

Mykolenko al Napoli: dove può giocare

Dal punto di vista tattica il calciatore potrebbe offrire una serie di soluzioni a Gennaro Gattuso, come sottolinea lo stesso agente: “E’ un terzino sinistro capace di giocare su tutta la fascia. Può giocare in qualsiasi ruolo si a in un 4-4-2 che in un 3-5-2. Per me è assolutamente pronto per fare il salto in una grande lega. E’ ancora giovane, certo, e anche il campionato ucraino non è una competizione di primo livello, ma alla sua età è già un elemento importante nella nazionale. E poi con la Dynamo ha anche maturato la giusta esperienza nelle coppe europee, come i preliminari di Champions League o la fase finale dell’Europa League“.

Attualmente Mykolenko per il Napoli rappresenta una delle opzioni possibili per la sinistra. I problemi per Reguilon del Real Madrid spingono il club azzurro a cercare alternative, ma è fuori dubbio che lo spagnolo sia il preferito. Inoltre Cristiano Giuntoli dovrà prima sfoltire la rosa, provando a vendere Faouzi Ghoulam, sempre più vicino alla Premier League.