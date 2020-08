E’ pressing costante del Napoli su Jeremie Boga, obiettivo di calciomercato degli azzurri che può sostituire Josè Callejon.

C’è un fattore predominante nel calciomercato del Napoli ed è Jeremie Boga. Pupillo di Cristiano Giuntoli l’ivoriano può dare quantità e qualità alla manovra offensiva. Secondo il Corriere dello Sport quello del club partenopeo è un “pressing insistente del Napoli per Boga”. Il Sassuolo ha fatto il prezzo del giocatore: 40 milioni di euro, forse qualcosina in meno se la mediazione va a buon fine. In ogni caso serve inserire una contropartita tecnica. Il Napoli mette sul piatto 25 milioni di euro, più il cartellino di Ounas o di Tutino. Entrambi i giocatori stuzzicano la fantasia di De Zerbi, ma negli ultimi giorni l’attaccante italiano ha superato l’esterno francese.

Boga al Napoli: ma Under resta un’opportunità

Secondo Corriere dello Sport il Napoli non molla un millimetro nemmeno per Cengiz Under. Cristiano Giuntoli sta tenendo in piedi una serie di piste, per evitare di rimanere col cerino in mano. Il direttore sportivo sa perfettamente che mai come quest’anno serve pazienza. La Serie A comincia a fine settembre, ma la crisi finanziaria rende le trattative complesse. Chi vende vuole guadagnare tanto, vedi il caso Allan, chi acquista vuole risparmiare qualcosa, vedi il Manchester City con Koulibaly. E’ un gioco delle parti che esiste da sempre ma che in questo momento è amplificato. Riuscire a far incastrare volontà dei club, con eventuali contropartite tecniche rende tutto molto più difficile.

Nonostante tutto il Napoli continua a dire la sua per Boga, identificato come talento da piazzare al servizio di Gattuso. Intanto sul fronte delle cessioni si attendono sempre novità per la situazione Milik, corteggiato dalla Roma e sedotto dalla Juventus. Sfoltire la rosa è la priorità di Giuntoli in questo momento, ma a sorpresa potrebbe restare Hirving Lozano.